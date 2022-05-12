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Real Madrid Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 36. haftada, şampiyonluğunu daha önceden ilan eden Real Madrid sahasında Levante'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 81, son sırada bulunan konuk ekibin ise 29 puanı bulunuyor. Futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Real Madrid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:00
Real Madrid Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Real Madrid-Levante maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında lider Real Madrid sahasında Levante'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. Detaylar haberimizde...

👉REAL MADRID-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in sahasında Levante'yi ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌REAL MADRID-LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Levante: Cardenas; Miramon, Rober, Duarte, Vezo, Son; Radoja, Pepelu, Melero; Gomez, Morales

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