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Barcelona 3-1 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Depay ve Aubameyang (2) kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü Iago Aspas'tan geldi. Celta Vigo'da Murillo 58. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:45
Barcelona 3-1 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 30'da Depay ve 41'de Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamladı.

İkinci yarının hemen başında 48'de Aubameyang farkı üçe çıkardı. 50'de Celta Vigo Iago Aspas ile umutlansa da 58'de Murillo Celta Vigo'yu 10 kişi bıraktı.

ARAUJO HASTANEYE KALDIRILDI!
Öte yandan Barcelona'da Araujo, 68'de takım arkadaşı Gavi'yle kafa kafaya çarpıştığı pozisyonun ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona, ligin bitimine 2 hafta kala 72 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu. Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.

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