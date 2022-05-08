Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Espanyol ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Osasuna maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.