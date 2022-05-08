Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Felipe; Llorente, De Paul, Koke, Lodi; Carrasco, Suarez, Griezmann
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr