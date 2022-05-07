Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Barcelona maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.