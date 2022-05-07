Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.