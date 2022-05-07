Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao - Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Valencia maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.