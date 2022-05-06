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Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Levante ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:00
Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Levante - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Levante - Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVANTE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante - Real Sociedad maçı 6 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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