Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Levante - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Levante - Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVANTE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante - Real Sociedad maçı 6 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.