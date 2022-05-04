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Celta Vigolu futbolcu Santiago Mina cinsel istismar suçundan 4 yıl hapis cezası aldı!

Valencia'da forma giydiği dönemde hakkında cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarından dolayı mahkemelik olan İspanyol futbolcu Santiago Mina, mahkemenin aldığı kararla cinsel istismar 4 yıl hapisi 50 bin avro tazminat ve 12 yıl boyunca mağdur kadından 500 metre uzak durma cezası aldı. Oyuncunun güncel kulübü Celta Vigo da mahkeme kararının ardından oyuncuya disiplin soruşturması açarak takımdan uzaklaştırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:33
Celta Vigolu futbolcu Santiago Mina cinsel istismar suçundan 4 yıl hapis cezası aldı!

İspanya'nın güneyindeki Almeria Mahkemesi, Haziran 2017'de bir kadına cinsel istismar suçlamasından dolayı, Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Santiago Mina ile futbolcu arkadaşı David Goldar hakkındaki cinsel taciz ve istismar suçlaması davasında kararını açıkladı.

Almeria'nın Mojacar ilçesinde 18 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olaydan dolayı, Mina'ya 4 yıl hapis, 50 bin avro tazminat ve 12 yıl boyunca mağdur kadından en az 500 metre uzak durma cezası verilirken, şu anda İbiza takımında oynayan Goldar ise beraat etti.

Mina, cinsel taciz suçlamalarından beraat etse de cinsel istismardan ceza aldı.

Suçlamaların olduğu dönemde Valencia takımında forma giyen Mina, 2019'da Celta Vigo'ya döndü ve halen bu takımda forma giyiyor.

26 yaşındaki forvet oyuncusu Mina'yı dava boyunca takımda tutan ve maçlarda oynatan Celta Vigo kulübü, mahkeme kararından sonra futbolcusunu takımdan uzaklaştırma ve hakkında disiplin soruşturası açma kararı aldığını duyurdu.



Kaynak: AA
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