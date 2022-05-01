Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano ile Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı 1 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.