Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Espanyol maçı 30 Mart Cuma günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.