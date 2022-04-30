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Real Madrid - Espanyol: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Espanyol'u ağırlayan lider Real Madrid, rakibini 4-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri Rodrygo (2) Asensio ve Benzema kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 19:15
Real Madrid - Espanyol: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Espanyol'u konuk etti. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazandı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Rodrygo (2), Asensio ve Benzema kaydetti.

Real Madrid bu sonuçla puanını 81'e yükseltip, en yakın rakibi Sevilla'ya 17 puan fark atarak 4 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Espanyol ise 39 puanda kaldı.

35. ZAFER!

İspanyol devi bu şampiyonlukla birlikte tarihindeki 35. İspanya şampiyonluğunu elde etti. Real'in en yakın takipçileri 26 şampiyonlukla Barcelona, 11 şampiyonlukla Atletico Madrid ve 8 şampiyonlukla Athletic Bilbao.

ANCELOTTI TARİH YAZDI!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

İşte Ancelotti'nin şampiyonlukları:

🏆 Milan (2003/04)
🏆 Chelsea (2009/10)
🏆 PSG (2012/13)
🏆 Bayern Münih (2016/17)
🏆 Real Madrid (2021/22)

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