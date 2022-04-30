Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı 30 Mart Cuma günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.