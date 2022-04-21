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Real Sociedad - Barcelona: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 33. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Barcelona deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Estadio de Anoeta'da oynanan mücadeleyi Barcelona 1-0 kazandı ve puanını 63'e çıkardı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 00:44
Real Sociedad - Barcelona: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Barcelona, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puana uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında sahneye çıkan Aubameyang'ın golüyle öne geçen Barcelona, maçın sonuna kadar skoru korumayı başardı. Geçtiğimiz hafta aldığı üst üste yenilgilerle düşüşe geçen Barcelona, böylelikle 2 maçlık aranın ardından yeniden galibiyet gördü.

Bu sonuçla Barcelona La Liga'da 63 puana yükseldi ve 1 maç eksiğiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Real Sociedad ise 55 puanda kaldı.

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