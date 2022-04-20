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Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:30
Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid ile Granada kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Atletico Madrid, topladığı 60 puanla 4. sırada bulunuyor. 29 puan toplayan Granada ise 18. sırada yer alıyor.

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 33. haftasında oynanacak Atletico Madrid - Granada maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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