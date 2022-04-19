Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Valencia maçı 19 Nisan Salı günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.