Haberler İspanya La Liga Real Mallorca - Alaves: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Mallorca - Alaves: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca, Alaves'i 2-1 mağlup etti. Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdon Prats ve 45+4. dakikada Vedat Muriqi attı. Konuk ekibinin tek golü ise Antonio Raillo'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:11
Real Mallorca - Alaves: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Visit Mallorca Estadi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdon Prats ve 45+4. dakikada Vedat Muriqi attı. Alaves'in tek golünü 73. dakikada Antonio Raillo kendi kalesine attı.

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistle 5 gole etki etti ve 2022'nin en golcü Mallorcalı futbolcusu oldu.

Bu sonucun ardından Mallorca, puanını 32 yaptı ve küme düşme hattından çıktı. Alaves ise 25 puanla son sırada kaldı.

Mallorca, gelecek hafta Barceona'ya konuk olacak. Alaves ise Villarreal'i ağırlayacak.
DİĞER
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı! İşte Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’ya duygusal doğum günü mesajı!
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı: Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!"
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Villarreal - Valencia maçı saat kaçta?
Real Betis - Elche maçı saat kaçta?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 00:23
Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg! Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg! 00:21
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 00:11
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 00:07
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 00:01
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 23:54
Daha Eski
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 23:32
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 23:26
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 23:09
Cornelius: 2 kupayla tamamlamak istiyoruz! Cornelius: 2 kupayla tamamlamak istiyoruz! 23:06
"Evimizde en iyisini yapacağız" "Evimizde en iyisini yapacağız" 23:04
Siopis'ten flaş sözler! "Rövanş öncesi..." Siopis'ten flaş sözler! "Rövanş öncesi..." 22:59