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Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

Son dakika spor haberleri... İspanyol ekibi Athletic Bilbao'nun formasını giyen 27 yaşındaki Gana asıllı forvet oyuncusu Inaki Williams, üst üste La Liga'da 224. karşılaşmasına çıktı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:43
Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen Gana asıllı forvet oyuncusu Inaki Williams, rekor performansını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

Williams, Bilbao formasıyla La Liga'da üst üste 224. maçına çıkarak bu alanda rekorunu geliştirmeye devam etti.

Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

Rekorun önceki sahibi ise 202 maçla Juanan Larranaga'ydı.

Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

Inaki Williams'ın en son kaçırdığı maçta tarihler 17 Nisan 2016 gösteriyordu.

Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

İspanyol pasaportu da bulunan ve İspanya Milli Takımı formasıyla 1 maça çıkan Williams, Bilbao ile bu sezon 38 maçta görev aldı ve 7 gole imzasını attı.

Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

Williams'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

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