Son dakika spor haberleri: Athletic Bilbao'lu Inaki Williams'tan rekor performans!

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen Gana asıllı forvet oyuncusu Inaki Williams, rekor performansını sürdürüyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen Gana asıllı forvet oyuncusu Inaki Williams, rekor performansını sürdürüyor.
Williams, Bilbao formasıyla La Liga'da üst üste 224. maçına çıkarak bu alanda rekorunu geliştirmeye devam etti.
Rekorun önceki sahibi ise 202 maçla Juanan Larranaga'ydı.
Inaki Williams'ın en son kaçırdığı maçta tarihler 17 Nisan 2016 gösteriyordu.
İspanyol pasaportu da bulunan ve İspanya Milli Takımı formasıyla 1 maça çıkan Williams, Bilbao ile bu sezon 38 maçta görev aldı ve 7 gole imzasını attı.
Williams'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor.