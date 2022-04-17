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Sevilla 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Sevilla sahasında lider Real Madrid'i ağırladı. 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Rodrygo, Nacho ve Benzema kaydetti. Sevilla'nın golleri Rakitic ve Lamela'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 00:48
Sevilla 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan mücadelede, 3. sıradaki Sevilla, lider Real Madrid'i ağırladı.

Sevilla, Rakitic'in 21 ve Lamela'nın 25. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Rodrygo ile 50. dakikada farkı bire indiren Real Madrid, 74. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fakat Vinicius'un vuruşu, elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Baskısını sürdüren Madrid ekibi, Nacho'nun 82 ve Benzema'nın 90+2'nci dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid puanını 75'e çıkardı, Sevilla ise 60 puanda kaldı.

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