Atletico Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid-Espanyol maçı 17 Nisan Pazar günü saat 17.15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.