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Atletico Madrid 2-1 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Espanyol'u konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 52 ve 90+10. dakikalarda Carrasco kaydetti. Espanyol'un tek golü 74. dakikada Tomas'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 19:51
Atletico Madrid 2-1 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid ile Espanyol kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Atletico Madrid'in golleri 52. dakikada ve 90+10'da penaltıdan Carrasco kaydederken, Espanyol'un sayısını ise 74'te Tomas kaydetti.

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Öte yandan ev sahibi ekipte Kondogbia, 37 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 60 puana yükseldi, Espanyol ise 39 puanda kaldı.

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