Atletico Madrid 2-1 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid ile Espanyol kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Atletico Madrid'in golleri 52. dakikada ve 90+10'da penaltıdan Carrasco kaydederken, Espanyol'un sayısını ise 74'te Tomas kaydetti.
ATLETICO 10 KİŞİ KALDI!
Öte yandan ev sahibi ekipte Kondogbia, 37 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 60 puana yükseldi, Espanyol ise 39 puanda kaldı.