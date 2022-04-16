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Elche - Mallorca: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Elche sahasında Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. 3 maç sonra kazanan Elche'nin gollerini Mojica, Bigas ve Kang-In Lee kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:12
Elche - Mallorca: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Elche ile Mallorca kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Elche'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Mojica, 58'de Bigas ve 81. dakikada ise Kang-In Lee'den (k.k) geldi.

Mücadelede Vedat Muriqi ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Elche 3 maç sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Mallorca ise 29 puanda kaldı.

Ligin 33. haftasında Elche deplasmanda Real Betis'e konuk olacak. Mallorca ise Alaves'i ağırlayacak.

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