Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL SOCIEDAD - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Sociedad - Real Betis maçı 15 Nisan Cuma günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.