Rayo Vallecano Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Rayo Vallecano-Valencia maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 31. haftanın son maçında Rayo Vallecano ile Valencia kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Rayo Vallecano, topladığı 33 puanla 13. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan Valencia ise 9. sırada yer alıyor.
RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Rayo Vallecano - Valencia maçı 11 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
RAYO VALLECANO-VALENCIA MUHTEMEL 11'LER
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia; U. Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Guardiola
Valencia: Mamardashvili; Guillamon, Paulista, Alderete; Correia, Moriba, Soler, Gaya; Guedes, M. Gomez, Cheryshev