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Rayo Vallecano Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano sahasında Valencia'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 33 puanla 13. sırada yer alırken konuk ekip ise 41 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:30
Rayo Vallecano Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 31. haftanın son maçında Rayo Vallecano ile Valencia kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Rayo Vallecano, topladığı 33 puanla 13. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan Valencia ise 9. sırada yer alıyor.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Rayo Vallecano - Valencia maçı 11 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia; U. Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Guardiola

Valencia: Mamardashvili; Guillamon, Paulista, Alderete; Correia, Moriba, Soler, Gaya; Guedes, M. Gomez, Cheryshev

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