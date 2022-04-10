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Levante - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da futbol şöleni yeni haftta maçları devam edecek. Yavaş yavaş ligin sonuna yaklaşırken 31.hafta müsabakasında Levante ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levante - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:38 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:45
Levante - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Levante - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

İspanya La Liga'da futbol heyecanı 31. hafta mücadeleleri ile devam edecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levante - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVANTE İLE BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Levante - Barcelona maçı 10 Nisan Pazar günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele S Sport ve Smart Sport'ta canlı yayınlanacak.

Levante Muhtemel 11'ler:
Cárdenas; Miramón, Pier, Sergio Postigo, Vezo, Son, Nemanja Radoja, Pepelu, Melero, Morales.

Barcelona Muhtemel 11'ler:
Ter Stegen; Dani Alves, Eric García, Ronald Araujo, Jordi Alba, Busquets, de Jong, Pedri, Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres.

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