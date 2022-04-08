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Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

Son dakika transfer haberleri... Barcelona'nın, Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski'yi istediği iddia edilirken, Katalan devinin bu transfer için bir ismi de takasta önereceği kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 11:30
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

İspanyol ekibi Barcelona'yla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

Sport'ta yer alan habere göre Katalan temsilcisi, Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

Öte yandan Bavyera ekibinin de başarılı 9 numarayla sözleşme uzatmak istediği ancak sonuçlanmaması durumunda oyuncudan bir miktar para kazanmak için bu yaz satışına onay vereceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

Barcelona'nın ise Lewandowski için yüksel bir bedel ödemek istemediği aktarılırken yıldız golcüyü bir miktar para ve takasla bitirmeyi planladığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

Gazete, Katalan ekibinin Lewandowski transferinde takas için kullanmayı düşündüğü ismin ABD'li sağ bek Sergino Dest olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

Bayern'in de geçtiğimiz yaz Dest'i kiralamak istediğine vurgu yapıldı.

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