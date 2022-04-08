Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

İspanyol ekibi Barcelona 'yla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Öte yandan Bavyera ekibinin de başarılı 9 numarayla sözleşme uzatmak istediği ancak sonuçlanmaması durumunda oyuncudan bir miktar para kazanmak için bu yaz satışına onay vereceği ifade edildi.