Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan sürpriz Lewandowski hamlesi! Takasta...

İspanyol ekibi Barcelona'yla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol ekibi Barcelona'yla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sport'ta yer alan habere göre Katalan temsilcisi, Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi renklerine bağlamak istiyor.
Öte yandan Bavyera ekibinin de başarılı 9 numarayla sözleşme uzatmak istediği ancak sonuçlanmaması durumunda oyuncudan bir miktar para kazanmak için bu yaz satışına onay vereceği ifade edildi.
Barcelona'nın ise Lewandowski için yüksel bir bedel ödemek istemediği aktarılırken yıldız golcüyü bir miktar para ve takasla bitirmeyi planladığı belirtildi.
Gazete, Katalan ekibinin Lewandowski transferinde takas için kullanmayı düşündüğü ismin ABD'li sağ bek Sergino Dest olduğunu duyurdu.
Bayern'in de geçtiğimiz yaz Dest'i kiralamak istediğine vurgu yapıldı.