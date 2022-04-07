Son dakika spor haberleri: Karim Benzema altın çağını yaşıyor!

Real Madrid 'in Fransız yıldızı Karim Benzema , UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında dün Real Madrid'in deplasmanda Chelsea 'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak takımını sırtlayan isim oldu.

Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 82 gole ulaşmış oldu. Bu sezon şubat ayından bu ayana UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmandaki PSG maçı haricinde her kulvarda ve her maçta gol atmayı başaran yıldız oyuncu, aynı maçın rövanşında PSG karşısında hat-trick yaparak takımına çeyrek finale çıkarmıştı.