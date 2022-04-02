Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Pablo Gonzalez düdük çalacak.
Karşılaşma öncesi Celta Vigo 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Real Madrid ise 66 puanla liderliği elinde bulunduruyor.
CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Celta Vigo - Real Madrid maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.