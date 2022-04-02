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Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Celta Vigo sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler, Celta Vigo - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki Celta Vigo Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:43
Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Pablo Gonzalez düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi Celta Vigo 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Real Madrid ise 66 puanla liderliği elinde bulunduruyor.

CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Celta Vigo - Real Madrid maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.


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