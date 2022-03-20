Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? El Clasico ne zaman? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Real Madrid-Barcelona maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Detaylar haberimizde...
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 66 puanla zirvede bulunuyor. 51 puan toplayan Barcelona ise 4. sırada yer alıyor. Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.
📌REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Asensio, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Araujo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, Torres