Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CELTA VIGO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Celta Vigo - Real Betis maçı 20 Mart Pazar günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.