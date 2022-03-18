Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Getafe maçı 18 Mart Cuma günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.