Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Real Madrid maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.