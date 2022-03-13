Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı 13 Mart Pazar günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.