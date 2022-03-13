Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 15:17
Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Deportivo Alaves maçı 13 Mart Pazar günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
Yargı'nın Laçin'i eşi Ufak Tefek Cinayetler'in oyuncusu çıktı! Güzel oyuncu Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!
Eczanelerde bulunmayan tek ilaç: Kar banyosu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor