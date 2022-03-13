Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Athletic Bilbao maçı 13 Mart Pazar günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.