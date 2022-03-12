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Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:28
Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Celta Vigo maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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