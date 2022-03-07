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Athletic Bilbao - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Levante karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 14:19
Athletic Bilbao - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Levante kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Levante maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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