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Celta Vigo - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:48
Celta Vigo - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Mallorca maçı 6 Mart Pazar günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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