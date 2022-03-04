Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 10:08
Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Sevilla maçı 4 Mart Cuma günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alaves: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Escalante, Pons, Pina; Mendez, Joselu, Rioja

Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Corona, En-Nesyri, Ocampos

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni hoca planı belli oldu! Aboubakar gerçeği...
At fermuarını açtı! Alman model şaşkınlık içinde kaldı: Atımın gözü her zaman fermuarımda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor