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Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 11:42
Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Real Sociedad maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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