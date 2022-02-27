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Villarreal - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Villarreal ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 13:59
Villarreal - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Villarreal ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Espanyol maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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