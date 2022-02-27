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Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 14:23 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 14:26
Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Barcelona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı 27 Şubat Pazar günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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