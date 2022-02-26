Rayo Vallecano Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Rayo Vallecano-Real Madrid maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'nın 26. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım 31 puanla 11. sırada bulunurken konuk ekip ise 57 puanla lider... Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

📺RAYO VALLECANO-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in, Rayo Vallecano'ya konuk olacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌RAYO VALLECANO-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rayo Vallecano: Zidane; Balliu, Saveljich, Catena, F. Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Guardiola

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Oscar Trejo 8 sarı kartla Rayo Vallecano takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Real Madrid'de ise Casemiro 8 sarı kart gördü.

🔹Vallecano La Liga'da son oynadığı 4 karşılaşmanın tümünü kaybetti.