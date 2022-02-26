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Mallorca Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İspanya La Liga'da heyecan 26. hafta maçlarıyla sürüyor. Mallorca sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Mallorca Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
Mallorca Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

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İspanya La Liga'nın 26. haftasında Mallorca sahasında Valencia'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım 26 puanla 16. sırada bulunurken konuk ekip ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

📺MALLORCA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca'nın sahasında Valencia'yı konuk edeceği maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌MALLORCA-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mallorca: Rico; Maffeo, Raillo, Valjent, Olivan; Kubo, Sevilla, Sanchez, Rodriguez; Muriqi, Angel

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Vazquez; Soler, Guillamon, Moriba, Gil; Guedes, Duro

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Valencia son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
🔹Iddrisu Baba 7 sarı kartla Mallorca takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Valencia takımından Omar Alderete 9 sarı kart gördü.
🔹Mallorca evinde 3 maçtır kazanıyor.

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