Atletico Madrid Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Atletico Madrid-Celta Vigo maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım 42 puanla 5. sırada bulunurken konuk ekip ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

📺ATLETICO MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid'in, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacağı maç bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌ATLETICO MADRID-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Herrera, Carrasco; Suarez, Felix

Celta Vigo: Dituro; Mallo, Aidoo, Araujo, Galan; Beltran; Mendez, Suarez, Cervi; Mina, Aspas

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Ateltico Madrid kendi sahasında Celta Vigo ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔹Celta Vigo son 5 maçta yenilmedi.