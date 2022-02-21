Real Madrid'den Mbappe'ye uyarı!

Erling Haaland'la birlikte gelecek yaz, hangi takıma transfer olacağı en çok merak edilen isimlerden birisi olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi kısa süre içerisinde iptal olabilir.



Times'ta yer alan haberde, Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi sözleşme imzalama konusunda uyardığı ve bir an önce yanıt almak istediği belirtildi.

Mbappe'nin sözleşme imzalamaması halinde ise transferin tamamen kapanacağı ve önümüzdeki yıllarda da Madrid temsilcisinin teklif yapmayacağı iddia edildi. Marca'da dün çıkan haberde ise Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde iki oyuncunun alternatiflerinin hazır olduğu belirtildi.

PSG'DEN 2 YILLIK TEKLİF

Fransız basınında çıkan haberlerde uzun süredir Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilemeye çalışan Paris Saint Germain yönetimin, 23 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat teklif ettiği ve yıllık 25 milyon Euro'ya ek olarak bonuslar önerdiği kaydedildi.



Daha önce birçok kez PSG'nin teklifini reddeden Mbappe için Real Madrid'in bu sezon başındaki 180 milyon Euro'luk teklifi reddedilmişti.

GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ KAYDETTİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le eşleşen Paris Saint Germain, geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı.



NTV'nin haberine göre bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 33 maçta süre alan Kylian Mbappe, 22 gol ve 16 asist kaydetti.