Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Barcelona maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.