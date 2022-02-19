Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Osasuna ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Atletico Madrid maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.