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Alaves Real Madrid: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Alaves'e konuk oldu. Müsabaka, Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 01:15
Alaves Real Madrid: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada kilidi çözen isim Benzema'nın asistinde 63. dakikada Asensio oldu. Golün ardından rahatlayan Real Madrid, 80. dakikada bir kez daha Benzema'nın asisti ve Vinicius Junior'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Maçın 90. dakikasında Benzema, bu kez asist yapmayıp kendisi topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 57 puana yükselirken Alaves ise 20 puanda kaldı.

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