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Elche - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Elche ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:13
Elche - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Elche ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Rayo Vallecano maçı 18 Şubat Cuma günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ELCHE - RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11'LERİ

Elche: Badia; Barragan, Roco, Verdu, Mojica; Morente, Mascarell, Gumbau, Fidel; Carrillo, Milla

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Rodrigues; Valentin, Comesana; Palazon, Trejo, A Garcia; Guardiola

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