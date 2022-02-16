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Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Atletico Madrid ile Levante karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:11 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:12
Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

Atletico Madrid - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Atletico Madrid ile Levante kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Levante maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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